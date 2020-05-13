Работница приюта в Уфе обругала детей матом и опубликовала видео в соцсетях

Уфа, 13 мая. Соцработник приюта в Уфе обругала детей матом и сняла все это на телефон. Ролик оказался в Сети, после чего руководство учреждения начало проверку.

На опубликованных кадрах видно, как двое детей пытаются поделить игрушку. Вместо того, чтобы помочь разрешить конфликт, девушка предлагает девочке ударить мальчика. Ребенок выполняет просьбу соцработника, а та начинает громко смеяться.

«Сейчас мы по этому вопросу проводим расследование», — сообщил директор приюта Геннадий Симонов, его слова передает «360».

Глава учреждения объяснил, нарушительница находится на рабочем месте, но к детям ее не подпускают. Это первый инцидент, связанный с грубым поведением работника.

По словам Симонова, девушка работает в приюте всего четыре месяца. Она не смогла объяснить свой поступок и желание поделиться этим в Интернете. Девушка также публиковала в соцсетях фотографию с детьми, подписав снимок, что «пока еще никого не убила».

В СМИ неоднократно писали об инцидентах с жестоким обращением по отношению к детям. Ранее в Петербурге соцработники нашли женщину, которая халатно выполняла свои родительские обязанности, регулярно била детей и использовала нецензурную лексику.

Еще один случай произошел в Севастополе, где мать из-за личных проблем набросилась на 5-летнюю девочку. Она била ее ногами и руками, после чего ребенок попал в больницу с множественными травмами.