Коронавирус в России и мире: главное на 13 мая, статистика по регионам, летальность

Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на утро 13 мая 2020 года информации о распространении новой коронавирусной инфекции в России и мире.

COVID-19 в России

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за сутки 12 мая зарегистрировано 10 028 новых случаев заболевания. Общее количество заболевших в России составило 242 271 человек. Из них выздоровели 48 003 человека, погибли — 2 212.

На данный момент в России проведено свыше 5,98 млн тестов на коронавирус. Кривая заражений в России начала падать после продолжительного роста.

Статистика по городам

Больше всего заболевших коронавирусом зарегистрировано в Москве — 126 004 человек (+ 4 703 за сутки). При этом рост числа заразившихся в столице за сутки впервые оказался ниже 4%.

На втором месте по распространенности заболевания Подмосковье — 23 662 инфицированных (+ 962 за сутки), на третьем — Петербург (8 485 заболевших, 435 новых случаев за сутки).

Далее следуют Нижегородская область (5 358, +271 за сутки), Дагестан (2 997, +109), Мурманская область (2 471, +43), Свердловская область (2 298, +135), Краснодарский край (2 222, +96), Тульская область (2 060, +89) и Ростовская область (2 033, +87).

Жертвы COVID-19 в РФ

Жертвами коронавируса в минувшие сутки стали 96 россиян. Если говорить о летальности как о соотношении числа смертей к количеству заражений, то самый высокий показатель зафиксирован в Удмуртии — 3,04%, на втором месте Адыгея — 2,78%, на третьем — Кемеровская область (2,69%). Далее следуют Псковская область — 2,44%, Ингушетия — 2,25%, Омская область — 2,11%, Магаданская область — 1,91%, Ставропольский край — 1,87%, Коми — 1,77, Брянская область — 1,65%.

Коронавирус в мире

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 4 346 655 заболевших коронавирусом, из которых 1 607 471 человек выздоровел, 292 943 — погибли.

Самое большое количество заболевших и умерших зарегистрировано в США — из 1 408 636 заразившихся умерли 83 425 человек. В Испании на 269 520 заболевших приходится 26 920 смертей. Россия по числу заболевших занимает третье место, при этом летальность от COVID-19 в нашей стране остается одной из самых низких в мире — 0,92%.

Для сравнения, в США летальность от коронавируса составляет 5, 93%, в Испании — 9,99%. В Бельгии, где на 53 779 заболевших приходится 8 761 смерть, летальность равна 16,3%, во Франции, где на 178 225 заразившихся приходится 26 991 умерший, этот показатель составляет 15,15%, а в Великобритании, где из 226 463 заболевших 32 692 человека умерли, летальность равна 14,44%.