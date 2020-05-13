Ветеранов на время освободили от оплаты сотовой связи

Москва, 13 мая. Министерство цифрового развития поддержало предложение главы комитета Госдумы по делам национальностей Валерия Газзаева ввести временный мораторий на отключение услуг связи для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом депутат рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Валерий Газзаев направил обращение в Минкомсвязи России с просьбой временно освободить ветеранов от оплаты мобильной связи. По его словам, пожилые люди находятся в группе риска, у них нет возможности выйти из дома и пополнить баланс мобильных телефонов. Большинство ветеранов живут без связи, также многие находятся временно на дачах из-за режима самоизоляции.

«Комитет Государственной думы по делам национальностей выражает благодарность за готовность позаботиться о ветеранах Великой Отечественной войны. Крупнейшие операторы сотовой связи «Билайн», МТС и Теле2 положительно отреагировали на просьбу комитета и поддержали наше предложение об объявлении моратория на отключение услуг связи для ветеранов и пожилых граждан», — сказал Валерий Газзаев.

По его словам, комитет сотрудничает с рядом общественных организаций ветеранов и будет оперативно реагировать на все обращения пожилых граждан. Депутат уточнил, что в Госдуме продолжат принимать все необходимые меры по поддержке российских ветеранов.

«Сегодня в сложный эпидемиологический период мы призываем бизнес в сфере оказания различных услуг населению с особым вниманием относиться к нашим ветеранам. Предпринимателям необходимо рассмотреть возможность предусмотреть дополнительную систему скидок и бонусов не только на продукты питания, но и на все социально-бытовые и другие услуги пожилым людям», — сказал Газзаев.

В ответе Минкомсвязи (есть в распоряжении ФАН) говорится, что ведомство поддерживает предложения комитета Госдумы по делам национальностей о введении временного моратория на отключение услуг связи для ветеранов Великой Отечественной войны.

Также в Минкомсвязи сообщили, что направили запрос сотовым операторам о рассмотрении данных предложений. Так, «Билайн», МТС, Tele2 ввели специальные тарифы для участников Великой Отечественной войны.

Валерий Газзаев добавил, что в Госдуме ожидают комментария от сотового оператора «МегаФон». По его словам, о позиции компании Минкомсвязи пообещало проинформировать комитет дополнительно.

Как выяснил ФАН, на официальном сайте «МегаФон» есть информация о специальном тарифе без абонентской платы «Ветеран Победы».

«Для подключения тарифа ветерану необходимо прийти в офис оператора с удостоверением ветерана Великой Отечественной войны и паспортом», — сообщили корреспонденту ФАН в чате службы поддержки.

Однако в «МегаФон» не пояснили, как это можно сделать пожилому человеку в период самоизоляции.

Напомним, вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.