Политолог Дудчак заявил, что демарши киевских властей 9 Мая не имеют смысла

Киев, 13 мая. Антироссийские демарши властей Украины в связи с Днем Победы лишены всякой логики и не могут ни на что влиять, считает политолог Александр Дудчак.

Эксперт обратил внимание, что несмотря на заявления украинских чиновников, простые украинцы продолжают активно отмечать праздник Победы.

«Эта власть живет своей жизнью, народ – своей. Не все теряют совесть, люди помнят важные события в истории своего народа», — подчеркнул он в эфире радио Sputnik.

При этом Дудчак с сожалением отметил, что «потерявшие совесть и сидящие во власти пытаются диктовать свою мерзкую волю остальному народу Украины».

Как сообщалось ранее, украинский посол в Турции Андрей Сибига раскритиковал исполнение в Аланье песни «Катюша» во время передвижного концерта, приуроченного к 9 Мая. По словам дипломата, это якобы является неуважением к украинцам. В связи с этим он даже пригрозил бойкотом курортного города со стороны украинских туристов.

Помимо Сибаги, отличился военный атташе Украины Борис Кременецкий. Он обратился к ветеранам из бывшего СССР, ныне живущим в СССР с порочащим Россию посланием. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что этот циничный «пасквиль» возмутил и самих ветеранов и членов из семей.

В тексте своего послания Кременецкий сравнил гражданскую войну в Донбассе с борьбой с нацистским режимом во время Второй мировой войны. Россию при этом он упоминал в качестве страны-агрессора, которая якобы посягает на суверенитет и целостность Украины. Более того, военный атташе Украины выразил надежду, что конфликт будет решен военным путем, а это является нарушением принятых Минских соглашений.

По мнению Антонова, Кременецкий обвиняет в конфликте Москву, хотя «его «побратимы» чуть ли не ежедневно обстреливают Донбасс и проживающих там ветеранов». Посол напомнил, что Россия никогда никогда не воспринимала народ Украины как врагов. Кроме того, власти РФ неоднократно заявляли, что заинтересованы в том, чтобы внутриукраинский кризис разрешился как можно скорее.

Напомним, 9 Мая на Украине запрещена демонстрация Знамени победы, ветеранам разрешено носить только свои награды, но вместо запрещенной георгиевской ленты рекомендуется надевать красный мак. В этом году украинские чиновники дошли до того, что предложили штрафовать граждан за словосочетание «Великая Отечественная война».