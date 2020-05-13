Названы регионы РФ с наибольшим числом пациентов с коронавирусом

Москва, 13 мая. Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург являются лидерами среди российских субъектов по общему числу пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Столица продолжает занимать первое место, всего больных с коронавирусом за время эпидемии в городе выявлено 126 004.

На втором месте по общему числу выявленных случаев находится Московская область — 23 662, на третьем — Санкт-Петербург, где зарегистрированы 23 662 пациента.

Далее располагаются Нижегородская область (5 358 пациентов за весь период пандемии) и Республика Дагестан (всего 2997 больных).

Меньше всего больных с коронавирусом на 13 мая в Чукотском автономном округе: общее число пациентов с COVID-19 там составляет 35, за последние сутки зарегистрировано 4.

Отметим, что всего за сутки в России выявлено 10 028 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 субъектах. Общее число больных с COVID-19 в стране достигло 242 271. Вместе с тем 48 003 пациентов выздоровели.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что в эпидемии коронавируса в РФ прослеживается хороший признак — число выписавшихся из больниц превышает число госпитализированных, и это дает надежду на нормализацию ситуации.

Оптимистично смотрит на обстановку в стране и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. Она отметила, что шесть дней подряд число заболевших снижалось.