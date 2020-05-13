Live: Где отдыхать этим летом?

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Где отдыхать этим летом?»

«Я знаю, что вы делали этим летом», так можно переделать знаменитую фразу из фильмов ужасов, и при этом звучит она так же пугающе. Перед россиянами отчетливо вырисовывается перспектива провести летний отпуск у себя дома. С большой вероятностью границы государств будут закрыты. Так председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что на год можно забыть о заграничных путешествиях. Проблемы могут быть и с поездками внутри страны, курортный сезон откладывается в Крыму и Краснодарском крае.

Куда можно уехать в отпуск в 2020 году? Будут ли работать детские оздоровительные лагеря? Есть ли шанс отдохнуть заграницей? Что делать с уже купленными путевками? На эти и многие другие вопросы мы ответим в рамках нашего эфира.