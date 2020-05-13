Россия окажет финансовую помощь Абхазии и Южной Осетии

Москва, 13 мая. Международные соглашения по оказанию Россией финансовой помощи Абхазии и Южной Осетии подписали Министерство экономического развития РФ и министерства финансов республик. В частности, речь идет о российских бюджетных инвестициях, а также поддержке инвестдеятельности Сухуми и Цхинвала. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

По словам собеседника ФАН, первый замминистра экономразвития РФ Михаил Бабич подписал соглашение с послом Республики Абхазия Игорем Ахба, а также его абхазским коллегой Знауром Гассиевым.

«Для реализации социально-экономического развития республик предусмотрено исполнение обязательств российской стороны, предусмотренных в ранее подписанных договорах о союзничестве и стратегическом партнерстве с республиками Абхазией от 24 ноября 2014 года и Южной Осетией от 18 марта 2015 года», — уточнили в пресс-службе Минэкономразвития.

Данными обязательства, в частности, предусмотрено финансирование строительства объектов инфраструктуры для социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии в сферах культуры, образования, здравоохранения и госуправления.

«Новые двусторонние соглашения с республиками — это еще один шаг для дальнейшего развития договорно-правовой базы России с Южной Осетией и Абхазией, которая станет существенным вкладом в развитие республик и повышение уровня жизни их жителей», — отметил Михаил Бабич.

Напомним, что независимость Абхазии и Южной Осетии были признаны Россией 26 августа 2008 года. Этому предшествовали трагические события, связанные со вторжением 8 августа Грузии на территорию республик. На данный момент между Россией и республиками существуют развитые военные, политические и экономические связи. В частности, в конце марта 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу и его югоосетинский коллега Ибрагим Гассеев подписали документ под названием «Соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных сил Российской Федерации».