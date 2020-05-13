Клинцевич рассказал о реакции итальянцев на оказанную российскими военными помощь

Итальянские военные и гражданские лица благодарны российским специалистам — основная работа была сделана. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич.

Возвращение домой

Самолеты Ил-76 ВКС продолжают отправлять в РФ военнослужащих и спецтехнику из состава сводного отряда Министерства обороны России, которые помогали в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Продолжается отправка самолетами Ил-76 ВКС России военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике», — говорится в сообщении.

С 8 мая восемь рейсов с аэродрома «Виллафранка» в итальянском городе Верона доставили в Россию более 50 военных и 15 единиц специальной военной техники. Переброска военнослужащих и техники из состава сводного отряда Минобороны РФ на родину проходит в плановом порядке.

«Ушли с гордо поднятой головой»

Как отметил Франц Клинцевич, когда создавались войска РХБЗ, таких войск в мире ни у кого не было. И до сих пор нет ни по оснащению, ни по обученности, ни по подготовке. В эти войска были добавлены медики, которые имеют собственные традиции и систему, которая значительно отличается от ведущих стран НАТО с точки зрения возможностей и квалификации.

«И когда Россия отправила свои подразделения в Италию, они были уникально снабжены, оборудованы и подготовлены. И, конечно, это же было по просьбе Италии. Мы выполняли задачи на самых грязных работах. Их не поставили делать высоко-технологичные операции, их по большому счету назначили разгребать «конюшни», которые были запущены и загажены до невозможности. И они делали самую грязную работу», — пояснил Франц Клинцевич.

Сенатор отметил, что итальянские военные и гражданские лица благодарны российским специалистам. И возвращение на родину означает, что основная работа сделана, итальянцы справились с пандемией коронавируса.

«Они уже понимают, что нужно делать. Мы сделали большое и серьезное дело. Чем больше коллективный Запад льет грязи по поводу наших действий в Италии, тем больший авторитет имеют российские военные среди итальянцев. Наши военные прилетели на собственных самолетах со своей техникой, оборудование и снаряжением. Они расчистили итальянцам «конюшни» и сейчас выезжают обратно. И люди там, включая итальянских военных, благодарны нам. Они говорят: «спасибо», — добавил Франц Клинцевич.

Сенатор заметил, что Россия получила группу военных специалистов, которые проработали в крайне сложных условиях и приобрели колоссальный опыт. Теперь мы знаем и сильные, и слабые стороны.

«Этот опыт мы можем использовать у нас, если наступит критическая ситуация. Это очень важный момент. Кроме того, это политический имидж страны в мировой повестке. Кто бы что не говорил, там люди понимают, что русские пришли, помогли, сделали непростую работу и ушли с гордо поднятой головой и высоко поднятым российским флагом», — заключил Франц Клинцевич.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус.