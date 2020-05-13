Офицер ОМОН спас от пожара село в Челябинской области. ФАН-ТВ

Сотрудник Росгвардии по имени Александр помог предотвратить крупный пожар в селе Кузнецкое Челябинской области. Один из местных жителей развел огонь в своем дворе. Пламя перекинулось на заборы, дальше начало двигаться в сторону домов.

Офицер ОМОНа Александр проезжал мимо, у него был выходной день. Боец организовал сельчан на борьбу с пожаром, чтобы не дать ему распространиться дальше. Вместе с другими жителями заливал огонь водой из ближайшего колодца, а также выворачивал ломом горящие столбы заборов. Как рассказывают местные жители, использовали все: закидывали огонь землей, накрывали тряпками. Даже после приезда пожарных Александр помогал бороться с огнем и раскидывал пожарные рукава. Позже жители села написали письмо со словами благодарности офицеру ОМОНа на имя начальника регионального управления Росгвардии.