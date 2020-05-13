Более 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в РФ за сутки

Москва, 13 мая. Более 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в 83 регионах России за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Согласно последним данным, больше всего случаев за день зарегистрировано в Москве — 4703, а также в Подмосковье — 962. В Санкт-Петербурге — 435.

«У 44,5% больных не наблюдается симптомов заболевания», — добавили в оперштабе.

Во вторник сообщалось о 10 899 новых случаях коронавируса, сегодня — о 10 028. Таким образом, прирост заболевших снижается второй день подряд.

В целом, число зарегистрированных случаев коронавируса в России достигло отметки в 242 271. При этом 48 003 пациента выздоровели, 2212 скончались.

Напомним, что вспышка инфекции произошла в китайской Ухани в декабре прошлого года, оттуда вирус стремительно распространился по миру. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Разработкой вакцины занимаются ученые многих стран, в том числе России. Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал, что испытания первой отечественной вакцины начнутся в скором времени, научный центр «Вектор» уже набрал добровольцев для исследований.