Четверть века петербуржец собирал подводную лодку. ФАН-ТВ

Инженер из Санкт-Петербурга Михаил Пучков с детства увлекался разной техникой, от корки до корки изучил журнал «Техника молодежи». А еще и страсть к путешествиям. Все это привело к тому, что Михаил потратил 25 лет на то, чтобы сконструировать и собрать свою настоящую подводную лодку.

«Еще в детстве увлекался всякой техникой. Ну, и подводные лодки меня тоже интересовали. Вот так вкупе со всей этой информацией, плюс еще люблю, как многие, путешествовать, родилась идея построить подводную лодку», — рассказывает конструктор.

Чтобы строительство шло с более профессиональным подходом Михаил в 1980-х даже перебрался из Рязани в Ленинград, чтобы окончить Морской Технический Университет. После четверти века разработки появилась подводная лодка «Кит», оснащенная двигателем мощностью 8 л.с., а также GPS навигатором, монитором и перископом с двумя видеокамерами. Михаил собрал лодку, которая способна погружаться на глубину 20-30 метров и развивать скорость до 4 узлов. Цель исполнилась и теперь труды приносят изобретателю свои плоды. Пучков исследует озера и карьеры, заполненные водой, погружается в Финском заливе и Ладожском озере. Каждое появление «Кита» вызывает у окружающих живой интерес и желание прокатиться.