Антонов осудил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР​​​​​​​

Москва, 13 мая. Посол РФ в США Анатолий Антонов осудил обращение военного атташе Украины Бориса Кременецкого, направленное проживающим в Америке ветеранам из бывшего Советского Союза.

В послании украинского военного содержались нападки на Россию. В частности, Кременецкий в контексте победы во Второй мировой войне говорил о необходимости «защитить территориальную целостность и суверенитет Украины от российской агрессии».

Антонов назвал циничными попытки военного атташе провести параллель между победой над нацизмом в 1945 году и внутриукраинским конфликтом. Он подчеркнул, что ему сложно комментировать лишенные всякой логики заявления украинской дипломатии.

«Налицо попытки встроиться в хор тех, кто ставит СССР — основную силу, разгромившую ценой колоссальных жертв нацизм, — на одну доску с гитлеровской Германией, тех, кто утверждает, что начало войне было положено пактом Молотова — Риббентропа 1939 года, а не Мюнхенским сговором западных демократий с Гитлером и Муссолини в 1938 году», — цитирует Антонова RT.

Посол считает, что военный атташе Украины захотел представить Россию «врагом», а себя «жертвой». Однако россияне, подчеркнул Антонов, никогда не рассматривали украинский народ как враждебный.

Дипломат уверен, что РФ и Украина по прошествии времени будут жить так же мирно и по-братски, как это было раньше.

Ранее Министерство обороны США опубликовало краткую историю победы над нацистской Германией в Европе, приписав все заслуги союзническим силам. В докладе переломным событием в войне названа высадка в Нормандии.

В Словакии с возмущением в ответ заявили, что западные страны отрицают исторические факты и пытаются забыть об исключительной роли советских войск в освобождении мира от нацизма.