Данные миллионов клиентов курьерской службы СДЭК выставили на продажу

Москва, 13 мая. Данные более девяти миллионов клиентов курьерской службы СДЭК выставили на продажу. Об этом сообщил Telegram-канал In4security.

Отмечается, что база данных содержит информацию о доставке и местонахождения заказываемых товаров и сведения о покупателях, включая их ИНН. Купить доступ к базе можно за 70 тысяч рублей. Как пишет «Коммерсант», в самой СДЭК заявили, что утечки не было. В компании напомнили, что в последнее время участились случаи обнаружения мошеннических сайтов, действующих от имени службы доставки.

Напомним, письма и смс-сообщениями с вирусами — основные способы краж персональных данных и денег россиян, сообщили эксперты ряда компаний, занимающихся информационной безопасностью.

Специалист компании Positive Technologies Ярослав Бабин отметил, что фишинг является «самым надежным методом заражения личных ПК и мобильных устройств». По его словам, до 27% россиян переходят по пересылаемым фишинговым ссылкам.

Злоумышленники используют фишинг для взлома персональных компьютеров и кражи через них денег, отметил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Кроме того, хакеры зачастую используют вирусы-шифровальщики, которые, попадая в устройство, шифруют все данные и требуют выкуп.

Многие вирусы также попадают в мобильные устройства. По словам эксперта, во второй половине прошлого года произошел всплеск атак через смс. Так, россиянам предлагалось пройти по ссылке, а затем скачать файл. При установке выдавался запрос на использование специальных возможностей. При одобрении операции вредоносный вирус начинал действовать — крал деньги с привязанной к номеру телефона банковской карты и даже извлекал коды из сообщений.