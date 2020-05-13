Глава Минэкономразвития будет курировать вопросы торговли с Японией

Москва, 13 мая. Спецпредставителем президента России по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией стал глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили в пресс-службе данного ведомства.

По словам собеседника ФАН, соответствующий указ Владимир Путин подписал 12 мая 2020 года.

«Возложить на министра экономического развития Российской Федерации Решетникова Максима Геннадьевича обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией», — говорится в тексте документа, вступающего в силу со дня его подписания.

В пресс-службе также уточнили, что визави Решетникова является министр по экономическому сотрудничеству с РФ, министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма. Японский коллега главы Минэкономразвития занимает эти должности с 25 октября 2019 года.

Известно, что 8 и 24 апреля министры в формате видеосвязи обсудили различные аспекты торгово-экономических отношений между Россией и Японией, а также взаимодействие в сфере борьбе с коронавирусом.