«Россия вырвалась вперед»: АПЛ «Князь Владимир» станет основой ядерного сдерживания США

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Князь Владимир» станет одной из основных сил ядерного сдерживания и не позволит США нарушить ядерный паритет. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Так собеседник ФАН прокомментировал старт контрольных испытаний атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А». Как известно, АПЛ должна пройти ряд тестов перед включением ее в состав ВМФ России.

«Князь Владимир» ушел во вторник из Северодвинска в Белое море на контрольные испытания, по итогам которых будет приниматься решение о введении субмарины в состав ВМФ», — сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По предварительной информации, подлодку планируют принять в боевой состав военного флота до конца мая.

Капитан 1 ранга Василий Дандыкин рассказал, что «Князь Владимир» является головным кораблем модернизированной серии подлодок «Борей-А». При этом существует еще три корабля этого типа: один в Северном флоте — «Юрий Долгорукий», два в Тихоокеанском — «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

«Князь Владимир» отличается от них улучшенными характеристиками по части гидроакустики и электроники. Это лодка поколения 4+. Что касается вооружений, то они остались прежними. Однако ракетный комплекс был серьезно улучшен, поскольку проходил испытания в течение десятилетия, — отметил Дандыкин в беседе с ФАН. — Кроме того, улучшилась скрытность крейсера за счет уменьшения его шумности, изменилась глубина погружения. Корабль с учетом ремонтов будет служить несколько десятилетий».

В ходе обкатки первых трех кораблей конструкторское бюро сделало выводы о необходимых улучшениях, говорит собеседник ФАН. В дальнейшем ВМФ России еще пополнится подлодками версии «Борей-А»: «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Дмитрий Пожарский».

«По сути, это будет новая группировка. На фоне того, что имеют американцы (подводная лодка 3-го поколения «Огайо») мы вырвались вперед, несмотря на отставание в 1990-е годы. Это будет основа наших ядерных сил и сил ядерного сдерживания. Это отразится на ядерном паритете, который американцы собираются нарушать. При этом «Князь Владимир», несомненно, улучшит боеготовность ВМФ России. Главная фишка этих атомоходов заключается в том, что фактически эта лодка может стоить нескольких подлодок, которые строились ранее в СССР. Это тот уровень, к которому будут стремиться американцы, а по некоторым компонентам они будут догоняющими», — добавил Дандыкин.

Ранее американское издание The Drive отметило основные достоинства российских подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А»). Журналистов впечатлила конструкция вспомогательного двигателя. Это устройство обеспечивает подлодку дополнительной мощностью на малом ходу, при этом оно остается бесшумным. Кроме того, издание отметило повышенный уровень комфорта на борту «Князя Владимира». Подлодка оборудована зоной отдыха с диванами, телевизором, кофеваркой и даже небольшой баней.

В свою очередь, китайское издание Sohu заявило, что российские подводные лодки гораздо лучше подготовлены для эксплуатации в арктическом регионе по сравнению с американскими. Журналисты отмечают, что подводные корабли могут всплывать даже сквозь толстый лед без помощи людей.