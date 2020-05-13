Психолог назвала армейские приемы для жизни в самоизоляции

Москва, 13 мая. Многим людям приходится непросто в самоизоляции. Сгладить стресс могут помочь несколько армейских приемов, считает кризисный клинический психолог Мария Медведева.

Речь идет о четких, как в армии, организации дня и выполнении поставленных заданий. Это, по мнению специалиста, может стать хорошей опорой в непростое время.

«Важный момент – просыпаться и ложиться в одно и то же время. Утреннее валяние в кровати расхолаживает на целый день и даже может влиять на настроение», — предупредила она в интервью радио Sputnik.

Психолог считает, что встать, одеваться и собираться лучше всего за условные 15 минут, так намного проще взбодриться и начать свой день в приподнятом состоянии. Медведева добавила, что не следует также засиживаться допоздна, потому что с 12 до 4 часов ночи в организме человека вырабатывается гормон мелатонин, который помогает восстанавливаться во время сна.

Говоря о распорядке дня, она отметила, что записывать стоит не только важные дела, но и отдых.

«Если у вас есть 2-3 часа свободного времени, составьте себе программу, что вы будете делать. <...> Должен быть план», — подчеркнула специалист.

Наличие четкого распорядка, по ее словам, поможет снизить волнение и тревожность. В армии, как отметила Медведева, каждому дню недели соответствует определенное занятие, и этот пример может быть использован для лучшей организации жизни в самоизоляции.

К примеру, понедельник может быть командирским днем, когда в семье назначается командир на текущую неделю: «Все будут его слушаться, он будет ответственный за важные решения и будет распределять обязанности для каждого члена семьи». Среда может стать днем наведения порядка в гардеробе, суббота – днем генеральной уборки.

Медведева уточнила, что при необходимости в распорядок можно вносить коррективы, потому что дисциплина не должна превратиться в еще одно ограничение.