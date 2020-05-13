В Совфеде предложили освободить от НДФЛ стимулирующие выплаты водителям скорой

Москва, 13 мая. Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил освободить водителей скорой помощи, выезжающих вместе с врачами к больным с COVID-19, от уплаты НДФЛ за федеральные надбавки к зарплате в связи с особыми условиями труда по аналогии с медработниками. Соответствующий законопроект сенатор 13 мая направил в Госдуму.

Кутепов напомнил, что работникам сферы здравоохранения, чья деятельность непосредственно связана с оказанием медпомощи больным коронавирусом, полагаются стимулирующие выплаты. Помимо врачей, сотрудников среднего и старшего медперсонала в стационарах, где лечатся пациенты с COVID-19, они полагаются в том числе врачам и водителям скорой.

Однако от налога (НДФЛ) на эти выплаты освобождены только медицинские работники — водители скорой не попадают под снятие налогообложения.

Сенатор объяснил «Парламентской газете», что предлагает устранить этот пробел и освободить их от уплаты НДФЛ по аналогии с медперсоналом.

Выплаты медицинским работникам за особые условия труда и повышенную нагрузку анонсировал 8 апреля президент РФ Владимир Путин, напоминает газета «Известия».

Начиная с апреля, в течение трех месяцев специалисты, работающие с пациентами с коронавирусом, должны ежемесячно получать специальную федеральную доплату: врачи в размере 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тысяч, младший медперсонал — 25 тысяч, врачи скорой помощи — 50 тысяч рублей, а фельдшеры, медсестры и водители — 25 тысяч.

Кроме того, для этих категорий сотрудников сферы здравоохранения установлены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета по аналогии с военными.