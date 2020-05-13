Сюткин рассказал, как артисты зарабатывают на онлайн-корпоративах

Москва, 13 мая. Известный певец, музыкант и композитор Валерий Сюткин рассказал, что артисты, лишившиеся привычной работы из-за пандемии, не только устраивают концерты онлайн, но и проводят в Сети корпоративы.

Об онлайн-выступлениях известно давно, но о таком необычном «карантинном» заработке, как корпоративы на просторах Интернета, артисты практически ничего ранее не рассказывали.

Сюткин объяснил, что это весьма «повальное явление», а выглядит как видеозвонок вместо реальной встречи. Сам певец пока провел только один корпоратив.

«Звонит семья, они хотят, чтобы ты поздравил, без микрофона, просто с гитарой. Ты поешь полчаса, поздравляешь», — рассказал музыкант.

По его словам, размер гонорара за такие выступления варьируется. Артисты идут навстречу заказчикам и договариваются о приемлемой сумме.

Сюткин констатировал, что в нынешнее время былые законы индустрии не помогают.

«Я уже заметил: если артиста выводишь на экран iPad, а он поет в микрофон, то это сразу убивает жанр. Должно быть просто, как звонок другу, face to face (лицом к лицу. — Прим. ФАН). Берешь гитару и поешь. А когда группа, подготовка, то все пропадает», — заключил он.

В непростой период пандемии звезды лишились привычных выступлений и начали придумывать новые способы заработка. Так, певица Любовь Успенская стала в самоизоляции записывать за деньги эксклюзивные поздравления для своих фанатов. Ее примеру последовали и другие артисты. К примеру, шансонье Михаил Шуфутинский запрашивает 200 тысяч рублей за такую «открытку».

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова выпустила футболки с тематическими изображениями. А певец Филипп Киркоров решил попробовать себя в новом скетчкоме в формате screenlife, в рамках которого рекламирует презервативы.