Инфекционист заявил о хорошем признаке эпидемии коронавируса в России

Москва, 13 мая. В эпидемии коронавируса в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Дело в том, что число выписавшихся из больниц пациентов превышает число госпитализированных, и это дает надежду на нормализацию ситуации. При этом он уточнил, что не имеет в виду, что в России преодолен пик эпидемии.

«По сути дела, пика здесь нет, есть только верхушка холма, и вроде бы мы сейчас к ней приближаемся», — уточнил Малышев в эфире НСН.

Инфекционист также рассказал, что основным путем распространения COVID-19 по-прежнему остается передача от человека к человеку. Он обратил внимание, что сейчас стало меньше публикаций о том, что SARS-CoV-2 долго сохраняется на поверхностях.

«Основное — это тесный контакт с больным человеком. То есть передается при непосредственном контакте», — резюмировал врач.

Ранее канадские ученые, изучив 144 региона с более чем 10 случаями нового коронавируса, в том числе в США и в Австралии, заявили, что динамика заболеваемости коронавирусом не зависит от региона, от температуры и влажности воздуха.

По мнению исследователей, на распространение SARS-CoV-2 влияет только качество мероприятий общественного здравоохранения. Однако они отметили один очевидный и единственный плюс теплой погоды — снижение нагрузки на медиков из-за окончания эпидемий гриппа и простуды.

По последним данным, в России диагностировали 232 243 случаев коронавируса. С начала эпидемии выздоровело 43 512 пациентов. 2 116 человек умерли.