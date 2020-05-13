Врач-психиатр предупредил о возможных стрессовых расстройствах после самоизоляции

Москва, 13 мая. Выход из режима самоизоляции может повлечь среди населения психические расстройства, поэтому важно уделить внимание работе психологов и психиатров, центров доверия и горячих линий, куда люди могли бы обращаться за помощью. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.

«Уже сейчас надо понимать, что жизнь после коронавируса может усложниться рядом психических расстройств, среди которых возможны посттравматическое стрессовое расстройство, генерализированное тревожное расстройство, панические настроения, а также соматоформные расстройства. В частности, люди могут начать искать у себя признаки нового вируса», — предупредил он в комментарии РИА Новости.

По словам Менделевича, врачи и ученые во всем мире в настоящее время проводят специальные опросы и психологические тесты, чтобы понять, как пандемия отразилась на психическом здоровье людей. Кроме того, существует целый ряд исследований, направленных непосредственно на изучение суицидальных настроений.

Пока результаты неутешительные: отмечаются депрессии и тревожность, которые, как утверждают специалисты, будут присутствовать и некоторое время после снятия ограничений.

Менделевич уверен, что в этой ситуации крайне важна деятельность психологов и психиатров, различных центров доверия и телефонов горячих линий, куда люди в случае необходимости смогут обратиться за помощью.

«Особое внимание необходимо уделить психическому здоровью медицинских работников, которые напрямую сталкиваются со всеми ужасами данной инфекции, заболевают сами, а некоторые даже теряют своих коллег. Все это вызывает, в том числе, и эмоциональное выгорание, которое может остаться надолго», — отметил врач.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что порядка 40% работающих в «красной» зоне врачей действительно имеют психологические проблемы, а 10% из них страдают депрессией, передает «Вечерняя Москва».