Эксперты ООН включили в доклад о российских ЧВК в Ливии уже разоблаченные фейки​​​​​​​

Москва, 13 мая. Прошлогодний вброс о ранении Александра Кузнецова во время боевых действий в Ливии попал в доклад Панели экспертов ООН о ЧВК «Вагнера». Данный фейк был разоблачен в октябре 2019 года изданием Neva Today, напомнило Федеральное агентство новостей в своем расследовании.

ФАН опубликовал первую часть подробного разбора секретного доклада экспертов ООН о присутствии российских ЧВК в Ливии. Издание обращает внимание, что все 53 пункта документа основываются на недостоверной информации, фальсификациях и фейках, в том числе уже разоблаченных.

В частности, в одном из параграфов эксперты пишут:

«Боевые потери от авиаудара 23 сентября 2019 года включают командира 1-й разведывательно-штурмовой роты Александра Сергеевича Кузнецова («Ратибор»), (также см. рисунок 1.1 и таблицу 1.1 в приложении 1). Его эвакуировали в Санкт-Петербургский военный госпиталь из-за серьезности ранений. 8 января 2020 открытые источники СМИ сообщили о поступлении раненых сотрудников ЧВК «Вагнера» в международный медицинский центр СОГАЗ в Санкт-Петербурге».

Издание Neva Today опровергло эту информацию 12 октября 2019 года. В материале приводится пост сестры Александра Кузнецова в социальной сети «ВКонтакте», где она сообщает, что ее брат здоров и находится дома, а информация о его госпитализации и тяжелом ранении — ложь.

В качестве подтверждения своих слов девушка опубликовала фотографии, на которых запечатлен Александр Кузнецов, проводящий время со своей семьей.

Подробнее об этом и других фейках, содержащихся в докладе Панели экспертов ООН по Ливии, можно прочитать на сайте ФАН.