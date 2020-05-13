Доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии написан для легализации антироссийских вбросов

Москва, 13 мая. Секретный доклад Панели экспертов ООН о присутствии российских ЧВК в Ливии основан на фейках, недостоверной информации и фальсификациях, направленных на дискредитацию России и ее мирных инициатив, — к такому выводу пришли журналисты Федерального агентства новостей, проведя подробный разбор каждого пункта документа.

ФАН совместно с 27 сторонними журналистами проанализировал указанные в докладе для ООН источники и выяснил, что целью данной работы является дискредитация России и ее инициатив по урегулированию ливийского кризиса. Все 53 пункта документа содержат недостоверные и сфальсифицированные данные, что нельзя списать на простую ошибку.

Это запланированная провокация, инициированная заинтересованной стороной, — Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и его кураторами из Турции и США. Доклад Панели экспертов ООН в данном случае является способом легализации вбросов.

С первой частью масштабного расследования с разоблачением 22 пунктов доклада можно ознакомиться на сайте ФАН.