ФАН обнаружил в докладе для ООН о российских ЧВК в Ливии пропаганду ПНС

Москва, 13 мая. Одним из «доказательств» присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии в секретном докладе для ООН приводятся пропагандистские заявления Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщило Федеральное агентство новостей (ФАН) в своем расследовании.

ФАН подготовил масштабное разоблачение доклада Панели экспертов ООН о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии. Издание выяснило, что 22 пункта этого документа основаны на фальсификациях и фейках, а остальные — на неподтвержденных сведениях.

В частности, в одном из параграфов доклада эксперты ООН ссылаются на публикации о российской ЧВК в социальных сетях и открытых источниках.

«В социальных сетях и открытых источниках участились случаи сообщений о участии российских сотрудников ЧВК в военных операциях. Хоть и были усилия, направленные на распространение ложной информации по данному вопросу, Панель считает, что некоторые из этих сообщений достоверны. Это подытожено в таблице 3 и изображено в рисунках 10 и 11», — указывает Панель экспертов.

ФАН проанализировал приводимые в качестве подтверждения ссылки и выяснил, что большинство из них представляют собой не подкрепленные фактами заявления в социальных сетях. Кроме того, зачастую источниками информации являются ресурсы, созданные для обеспечения идеологической борьбы ПНС против Ливийской национальной армии (ЛНА). Указываются также пропагандистские заявления пресс-службы оперативного штаба группировок ПНС «Вулкан гнева» и «Национальных мобильных сил».

Данные ресурсы являются откровенно ангажированными и не могут восприниматься как достоверные источники.

С полным текстом разоблачения фальсификаций в докладе Панели экспертов ООН можно ознакомиться на сайте ФАН.