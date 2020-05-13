Москва, 13 мая. Панель экспертов ООН в докладе о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии ссылается на материалы западных СМИ, заказанные американскими лоббистскими компаниями в интересах Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Федеральное агентство новостей опубликовало подробный анализ 22 пунктов из секретного доклада Панели экспертов ООН о присутствии российских ЧВК в Ливии. Журналисты указывают, что документ составлен на основе фальсификаций, фейков и недостоверных сведений.

В частности, в одном из пунктов доклада эксперты ООН ссылаются на материалы нескольких западных СМИ, опубликованные осенью 2019 года.

«12 сентября 2019 источник из СМИ выпустил документацию, указывающую, что около 300 сотрудников ЧВК «Вагнера» были развёрнуты в Ливии для поддержки сил[главнокомандующего ЛНА фельдмаршала Халифы] Хафтара. 25 Сентября 2019 СМИ доложили о более 100 сотрудниках ЧВК «Вагнера», развёрнутых в Ливии как подкрепление к идущим операциям», — говорится в тексте доклада Панели экспертов ООН.

Подтверждений полученной из открытых источников информации Панель экспертов найти не смогла. В свою очередь ФАН смог выявить первоисточник этих данных. Указанные в докладе публикации являются частью информационной кампании, организованной американскими лоббистскими организациями по заказу Правительства национального согласия Ливии.

В апреле 2019 года ПНС заключило договор с организацией Mercury Public Affair, затем в сентябре того же года – с Gotham Government Relations & Communications. В частности, в условиях соглашений упоминались планы по публикациям о якобы развернутом контингенте ЧВК «Вагнер» с указанием конкретного количества.

С полным текстом разоблачения фальсификаций в докладе Панели экспертов ООН можно ознакомиться на сайте ФАН.