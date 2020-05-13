Москва, 13 мая. Ненецкий автономный округ и Архангельскую область могут объединить, соответствующее заявление готовят власти регионов. Об этом рассказали СМИ со ссылкой на источники.

Ожидается, что уже 13 мая врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный выступят с заявлением о планах запустить такой процесс. Решение будет озвучено в Нарьян-Маре, где состоится совещание с руководством правительств двух субъектов.

Речь идет о намерении утвердить меморандум об объединении регионов. Кроме того, известно, что в этом году может состояться референдум, передает «Царьград».

Как объяснил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климов, такое объединение обусловлено не только экономическими, но и политическими причинами. По его мнению, можно было бы упростить формирование системы управления Северным морским путем, а также создать «нефтегазовый бассейн».

НСН напоминает, что недавно президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Пост врио главы региона занял Цыбульский, руководивший НАО. А на его место назначили Бездудного.

Слухи об объединении регионов появились в начале апреля, о возможном слиянии рассказал депутат Государственной думы Андрей Палкин. Парламентарий связал это с отставкой Орлова и выразил предположение, что новый субъект возглавит Цыбульский.