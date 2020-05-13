Москва, 13 мая. Созданные в графическом редакторе по поручению олигарха Михаила Ходорковского «документы» использовались экспертами ООН в качестве доказательств присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии, сообщает Федеральное агентство новостей в масштабном разоблачении секретного доклада организации.

Журналисты ознакомились с текстом документа и выяснили, что в его основу легли фейки, недостоверная информация, а также фабрикации, которые на протяжении многих лет создавали в том числе и ресурсы Михаила Ходорковского.

Так, авторы доклада для ООН ссылаются на предоставленный им центром «Досье» документ, где утверждается, что в Ливии была развернута команда из 23 механиков «ЧВК Вагнера», которая якобы занималась восстановлением «более 500 бронированных машин» и полевой артиллерии сил главнокомандующего Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Эксперты считают данную информацию достоверной, однако в мае этого года издание «Блокнот» разоблачило фальсификацию.

Данное издание приводит слова бывшего сотрудника связанного с Михаилом Ходорковским ресурса «Проект.Медиа» Андрея Константинова. Он признался, что «документ» центра «Досье» создал сам в графическом редакторе на основе данных, предоставленных ему главным редактором Романом Баданиным. Как было установлено позже, последний эти данные выдумал.

Подробнее об истории этого фейка рассказывается в расследовании Федерального агентства новостей.