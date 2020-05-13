Эксперты ООН выдумали заявление AFRICOM в докладе о ЧВК «Вагнера» в Ливии

Москва, 13 мая. Панель экспертов ООН в докладе о ЧВК «Вагнера» в Ливии исказила пресс-релиз Африканского командования ВС США (US AFRICOM) относительно потери БПЛА в Триполи в октябре 2019 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Составители доклада о присутствии российских ЧВК в Ливии одним из доказательств указывают пресс-релиз Африканского командования ВС США (US AFRICOM) от 22 ноября 2019 года о потере БПЛА над Триполи. Как утверждают эксперты ООН, в публикации говорится, что беспилотник был якобы сбит российской ЧВК, использующей высококлассную российскую систему противовоздушной обороны.

ФАН проверил приводимую экспертами информацию и выяснил, что в пресс-релизе AFRICOM нет упоминаний о российских ЧВК, равно как и упоминания о России в целом.

Федеральное агентство новостей, анализируя доклад Панели экспертов ООН, пришло к выводу, что искажения, фальсификации и фейки легли в основу всех 53 пунктов данного документа. Подробно о разоблачении 22 пунктов доклада экспертов ООН ФАН рассказал в первой части своего расследования.