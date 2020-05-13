Хрусталев показал результаты теста на коронавирус

Москва, 13 мая. Телеведущий Дмитрий Хрусталев показал свои результаты обследования на коронавирус. Соведущий телешоу «Вечерний Ургант» рассказал, что спутал тест на коронавирус с тестом на беременность.

В социальной сети он уточнил, что решил провериться после долгих выходных и прошел экспресс-тест. Хрусталева проверили на наличие антител к возбудителю заболевания. Мужчина опубликовал фотографию самого теста, который показал отрицательный результат.

По данным на 12 мая, в России за минувшие сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев коронавируса. Общее число случаев, зарегистрированных в России за весь период наблюдений, возросло до 232 243. При этом 43,1% новых носителей не имели клинических проявлений заболевания.

В конце апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что получил положительный результат анализа на COVID-19. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Мишустина. Он отметил, что глава кабмина проведет период самоизоляции в одном из медицинских учреждений, где будет находиться под наблюдением врачей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, почему Мишустин заразился коронавирусом. По ее словам, премьер отдавал всего себя работе и подвергал повышенному риску. Попова добавила, что глава кабмина постоянно находится на связи и продолжает работать удаленно.