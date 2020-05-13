Сенатор Морозов назвал «пугалкой» украинский ультиматум Турции из-за «Катюши»

Турция является суверенным государством и на своей территории может заниматься всем, чем угодно. Киев Анкаре не указ. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Украинский ультиматум

Украинский посол в Турции Андрей Сибиха сообщил, что Анкара может остаться без украинских туристов. Причиной такого серьезного предупреждения стала песня «Катюша», которую исполнили во время передвижного концерта в Аланье 9 Мая. Этот ультиматум украинский дипломат опубликовал в своем аккаунте Twitter.

«Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Тот факт, что муниципалитет Аланьи поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов?» — удивился Сибиха.

При этом посол отметил, что люди на этом концерте нарушили правила карантина, подвергнув опасности окружающих.

Украинская «пугалка»

Олег Морозов напомнил, что Турция является суверенным государством, членом Организации Объединенных Наций. Поэтому какие песни петь, какие праздники отмечать — это суверенное дело страны. И вмешиваться в ее дела — это нарушение международного права.

«Поэтому это абсолютно не дело украинских чиновников что-то навязывать туркам. Это во-первых. Во-вторых, насчет туристов. Мне помнится, что такие же заявления звучали по поводу поездок украинских туристов в Крым. Но Крым — не Турция. Мнение украинский властей по этому поводу просто радикальное. Тем не менее пока не было пандемии нового типа коронавируса, был прошлогодний туристический сезон. Огромное количество украинских туристов бежало в Крым, прекрасно проводило время. Они не жаловались ни на обслуживание, ни на отношение к себе. Все было совершенно нормально», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор заметил, что если Украина не перекроет воздушное сообщение, то идея лишить Турцию украинских туристов обречена на провал. Туристы сами решат, где им отдыхать.

«В-третьих, трудно представить себе, что украинское руководство сознательно закроет авиасообщение с Турцией. Это на уровне разрыва дипломатических отношений. Я плохо себе представляю последствия подобных действий. Думаю, это вызовет крайне негативную реакцию украинских граждан, которые и так живут в непростых социально-экономических условиях. Если представить, что их еще лишают права ездить туда, куда они хотят, — это пилить сук, на котором сидишь. Поэтому я рассматривают заявление украинской стороны как «пугалку», которая никаких других последствий, кроме пропагандистского свистка, не имеет», — заключил Олег Морозов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус.