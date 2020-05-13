Эксперты: Украина заплатила за карантин сверхвысокую цену

12 мая Украина официально ослабила карантин. В режиме летних террас заработали кафе и рестораны, вновь открылись библиотеки и музеи, парикмахерские и салоны красоты, разрешили работать и небольшим непродовольственным магазинам. Местные политологи и экономисты анализируют, насколько уместно было смягчать карантинный режим именно сейчас и с какими потерями Украина из него выходит. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Как заявил в ходе онлайн-конференции киевский политолог, глава аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, политика украинской власти в отношении коронавируса за время карантина мало изменилась. Она осталась такой же безответственной и неквалифицированной.

«Всем очевидно, что противоэпидемические мероприятия в стране носили откровенно хаотичный, бессистемный характер. На Украине проводится крайне малое число тестов на коронавирус. Сейчас их проведено чуть более 200 тысяч, в то время как в России делают столько тестов в течение двух суток. Это значит, что на Украине огромное количество скрытых зараженных. И они дадут о себе знать в самом ближайшем будущем», — сообщил Рудяков.

Эксперт напомнил, что в стране еще с 2017-го отсутствует санэпидемслужба. За все время с начала эпидемии никто из чиновников ни разу даже не заикнулся о том, что ее стоило бы возродить.

«Это говорит о полной безответственности нынешней власти. Впрочем, карантинная эпопея на Украине вовсе не заканчивается. Наоборот, она будет продолжаться. И назвать эту эпопею успешной не повернется язык даже у главного санврача Виктора Ляшко, — считает аналитик. — Меры, предпринятые властями для защиты от вируса, с экономической точки зрения — полный провал. И сейчас наступает очень важный момент для простых граждан: доверяя властям, они выходят из изоляции и приступают к работе. Но вирус-то никуда не делся! От этой опасности власти нас никак не защитят, а та статистика зараженных, которую нам дают по ТВ — это полная, абсолютная ложь!»

По мнению Рудякова, на всех этапах противостояния эпидемии власть потерпела полный провал.

«Сначала перед государством стояла задача — не пустить вирус в страну. Она была быстро провалена! На запад Украины из Европы въехали тысячи заробитчан, многие из которых оказались заражены. У них никто ничего не проверял, порой даже температуру тела, — напомнил аналитик. — Затем власть не менее успешно завалила другой этап локализации заражения. Впрочем, за это даже толком не брались, потому что просто не смогли установить, где именно в стране происходят вспышки заболеваний. Ведь даже при наличии тестов (которые прислали из КНР и Европы. — прим. ФАН) на Украине нет современных лабораторий для их обработки. Если бы такие лаборатории были, то вся эта липовая официальная статистика тут же пошла бы прахом».

По мнению Рудякова, странно было слышать от власти о том, что «карантин нужен, чтобы подготовить медицинскую систему к эпидемии». Он уверен, что никакой медицинской системы в стране нет — она уничтожена так же, как и санэпиднадзор.

«Самая главная вина действующей власти в том, что она совершенно не владеет ситуацией в период эпидемии и не хочет ею владеть. Поэтому и не проводит массовое ПЦР-тестирование на вирус, — указывает глава центра «Перспектива». — Причем главный сюрприз ждет власти в западных районах страны — во Львовской, Тернопольской и других областях, — где статистика заболевших занижалась местными властями особенно сильно. Со смягчением карантина ситуация с коронавирусом там может выйти из-под контроля так же быстро, как и в Киеве».

Также Павел Рудяков прокомментировал заявление главного санврача Виктора Ляшко о том, что «закрытие парков и скверов было нацелено на создание психологического дискомфорта для киевлян и никак не связано с распространением вируса».

«История с закрытием парков, безусловно, крайне неприятная для киевлян. Такая же была пару недель назад, когда тот же Ляшко признался, что на деле власть не дезинфицирует подъезды домов, но «туда просто брызгают хлоркой, чтобы напугать пенсионеров запахом», — напомнил аналитик. — Дурак остается дураком, даже если его сделали министром. Это подтверждает мысль о том, что украинская власть под видом карантина вместо спасения жизней граждан занималась совершенно другими вещами. Признания Ляшко оставляют гадкое ощущение, показывая полную безответственность власти. Но на это, к сожалению, никто в обществе почему-то не реагирует. На Украине не существует «рамок» для власти, потому что она давно вышла за все возможные рамки».

Также Рудяков уверен, что на фоне карантина власти разных уровней украли сотни миллионов гривен, и эта «коррупционная составляющая» ограничений всплывет в ближайшее время.

«Эта информация станет дополнительным ударом для многих украинцев. Ведь миллионы граждан пострадали от карантина очень сильно — и психологически, и финансово. Власти по своей подлости и безграмотности даже не понимали, что нельзя страхом запирать пожилых людей дома. А ведь многие из стариков этих притеснений так и не пережили — умерли до конца карантина», — говорит Рудяков.

Экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил в ходе онлайн-конференции, что нынешнее ослабление карантина уже не остановит пагубных социально-экономических процессов, запущенных на Украине.

«Хорошо, что те сектора сферы услуг, которые не могли работать в период тотального карантина, вновь смогут зарабатывать. Но беда в том, что далеко не все возобновят свою деятельность. Так, по ресторанному бизнесу порядка 40% компаний уже покинули рынок и больше не будут работать. К тому же открытие летних площадок у ресторанов и кафе власть «приправила» строгими правилами санэпидембезопасности. Это будет сдерживать оборот. Выручка в открывшихся заведениях окажется намного ниже, чем до карантина», — прогнозирует Скаршевский.

В целом же, считает аналитик, Украина будет еще долго находиться в состоянии посткарантинного синдрома.

«За два месяца безработицы у потребителей услуг резко упала платежеспособность, — указывает экономист. — К этому стоит добавить и фактор неизвестности. Сегодня никто на Украине не знает, будет ли у нас вторая волна пандемии, будет ли возобновлен тотальный карантин. Наша власть в этом плане абсолютно непредсказуема. Если у нас будет увеличено количество тестов на коронавирус, это однозначно приведет к резкому росту числа выявленных заболевших. И неизвестно, какой будет реакция на это украинской власти».

Еще одним неприятным последствием карантина станет то, что теперь украинцы будут максимально экономить на всем, чтобы накопить запас на очередной черный день.

«Посткарантинный синдром» изменит поведение бизнеса. В состоянии неопределенности, неуверенности в будущем никто не решится вкладываться в модернизацию. Ведь никто из бизнесменов не знает, закроют ли его власти завтра-послезавтра или нет. Так что будет меньше инвестиций, меньше развития и меньше рабочих мест, — прогнозирует Скаршевский. — Поэтому даже после полной отмены карантина экономика Украины продолжит «сжиматься», как шагреневая кожа. Сегодня уже понятно, что столь длительный тотальный карантин не был нужен. На два месяца более двух миллионов человек остались и без работы, и без источников дохода. После такого удара торговля и сфера услуг будут восстанавливаться очень долго, несмотря на любые смягчения карантина».

Аналитик уверен, что, «поставив на стоп-кран» торговлю и сферу услуг, власть должна была компенсировать бизнесу часть финансовых потерь.

«Правительство должно было освободить малый бизнес от уплаты всех налогов, заплатить за предпринимателей аренду, выплатить всем сотрудникам малых и средних фирм за этот промежуток времени зарплату. Или хотя бы большую ее часть. Но власти этого не сделали и теперь уже явно не сделают. Кому нужны теперь государственные кредиты даже по нулевой ставке?» — задается вопросом экономист.

Кроме того, считает Виктор Скаршевский, преступлением против украинцев стали отмены плановых операций и обследований в клиниках, а также полная остановка работы общественного транспорта.

«Тысячи тяжелобольных людей просто не могли добраться до больниц! Как следствие, в марте-апреле, по данным Госстата, на Украине умерло около 100 тысяч человек. При этом от осложнений, вызванных коронавирусом, чуть более 300 человек. Это несопоставимо с числом тех, кого свели в могилу карантинные меры! То есть Украина заплатила за жесткий карантин сверхвысокую цену. А ведь пример той же Швеции демонстрирует, что даже без карантинных мер, но при соблюдении правил социального дистанцирования, эпидемия идет на спад. Так что общая эффективность карантина — под большим сомнением», — считает аналитик.

В целом, говорит Скаршевский, кабмин должен не просто объявлять о смягчении карантина, а представить обществу внятную, четко прописанную программу перезапуска украинской экономики и дальнейшего ее развития. Но об этом, к сожалению, «сейчас даже речи не идет», с грустью констатирует экономист.