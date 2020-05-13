ФАН разоблачил 22 пункта доклада для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии​​​​​​​

Москва, 13 мая. Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть подробного разбора доклада Панели экспертов ООН о присутствии российских ЧВК в Ливии. В материале представлено разоблачение 22 пунктов документа, которые основаны на фейках и фальсификациях.

Эксперты ООН в своей работе используют в качестве доказательств присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии уже развенчанные ранее фейки, фабрикации центра «Досье» Михаила Ходорковского, публикации западных СМИ, заказанные американскими лоббистскими компаниями в интересах Правительства национального согласия, а также пропагандистские заявления чиновников ПНС, призванные дискредитировать Ливийскую национальную армию и фельдмаршала Халифу Хафтара, которому приписывают незаконное сотрудничество с Россией.

ФАН совместно с 27 сторонними журналистами по пунктам разобрал доклад экспертов ООН и представил опровержения к каждому из них. Подробнее с первой частью разоблачения можно ознакомиться на сайте информагентства.