Цивилев сообщил о 13 выявленных за сутки случаях коронавируса в Кузбассе

Кемерово, 13 мая. Коронавирус выявили еще у 13 жителей Кемеровской области за последние сутки, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

Пациентов с коронавирусом изолировали от других граждан, им предоставляют медицинскую помощь. Шесть человек выписали из больниц, в стационарах находится 191 человек.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Новокузнецке — 10 человек. С начала эпидемии в регионе зарегистрировали 282 случая вируса.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует гражданам использовать средства защиты. Эксперты и экологи утверждают, что вместо одноразовых перчаток лучше использовать многоразовые. Это связано с тем, что с такими объемами их будет сложно переработать.

Специалисты предлагают мыть перчатки в теплой воде с мылом или дезинфицировать после каждого использования.

Телеведущая Елена Малышева напомнила, что после снятия перчаток важно тщательно помыть руки. Прикасаться к использованным перчаткам, а потом трогать руками лицо, категорически нельзя.