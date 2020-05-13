Украинский посол рассказал, когда Зеленский посетит США

Киев, 13 мая. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США может состояться еще до местных выборов, которые намечены на 25 октября. Об этом рассказал украинский посол в Штатах Владимир Ельченко.

Дипломат уточнил, что полной уверенности в этом на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер нет.

«Но если карантин закончится раньше, то это вполне возможно, по крайней мере мы будем над этим упорно работать», — сказал Ельченко.

Посол добавил, что речь не идет о поездке ради протокола и «десятиминутной встречи в Овальном кабинете». Ожидается, что состоится полноценный визит с подписанием документов, который не ограничится встречами в Вашингтоне.

«У нас есть несколько приглашений от различных учреждений в Калифорнии. И там, кстати, так и не побывал ни один украинский президент, хотя каждый из них приглашался туда», — заявил дипломат.

По мнению Ельченко, США считают Украину «своим настоящим партнером и другом», сохраняется двухпартийная поддержка. Кроме того, он назвал пройденным этапом скандал с импичментом американского президента Дональда Трампа. Посол уверен, что случившееся не изменило отношение Вашингтона к Киеву.

Напомним, что Трамп стал третьим президентом в истории США, кому объявили импичмент. По мнению демократов, глава Белого дома задерживал одобренную Конгрессом военную помощь Киеву, требуя от Зеленского начать расследование против сына политика Джо Байдена. Демократы сочли, что Трамп превысил свои полномочия, после чего создал препятствия проведению расследования по данному факту.

Сам глава Белого дома утверждал, что всего лишь требовал от украинских властей усилить борьбу с коррупцией в стране. 5 февраля Сенат США оправдал Трампа по всем пунктам обвинения.