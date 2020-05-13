Более 40 случаев коронавируса выявили на Алтае за сутки

Горно-Алтайск, 13 мая. Врачи выявили 43 случая коронавируса в Алтайском крае за сутки, число инфицированных выросло до 770 человек, сообщили в оперштабе по региону.

Число выявленных случаев коронавируса на Алтае растет с каждым днем. Больше всего пациентов с вирусом в Барнауле (11) и Бийске (11). Среди заболевших 95 несовершеннолетних.

За минувшие сутки из больниц выписали 54 человека, тест на коронавирус сдали более 46 тысяч человек. Медики наблюдают за шестью тысячами человек, среди них есть семь иностранцев.

Российские социологи провели исследование о страховании жизни во время эпидемии. Они утверждают, что каждый десятый гражданин задумывался над тем, чтобы застраховать жизнь.

С начала пандемии страховщики начали предлагать услугу страхования от коронавируса. Большой интерес к ней проявили в Сибири, на Дальнем Востоке, в Югре.

Инфекционист Николай Малышев считает, что сейчас ситуация начала налаживаться. Это связано с тем, что количество выписанных из стационаров пациентов превышает число госпитализаций. У большинства болезнь протекает без осложнений.