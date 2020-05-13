Медик рассказал, какие перчатки носить для профилактики коронавируса

Москва, 13 мая. Тканевые перчатки можно носить вместо одноразовых в качестве профилактики распространения коронавирусной инфекции, они позволят сохранить кожу рук здоровой. Об этом рассказал глава Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич.

Специалист отметил, что в период пандемии можно использовать любые виды перчаток. Однако самый удачный вариант — тканевые, используемые, к примеру, для работы в саду.

«Такие перчатки легко стирать и их можно постоянно носить. Лучше всего стирать их теплой водой с мылом», — объяснил медик.

По словам Ревича, перчатки без синтетики позволят избежать негативных кожных реакций, в том числе аллергии.

Кроме того, он посоветовал использовать многоразовые маски с кармашком, где можно регулярно менять марлю.

Как объяснили ранее специалисты, одновременное использование маски и перчаток в общественных местах и транспорте защищает от проникновения коронавирусной инфекции в организм воздушно-капельным и контактным путем. Менять маску нужно спустя два часа после непрерывного ношения, как и одноразовые перчатки. Тканевые же можно носить в течение целого дня.

Известная телеведущая и врач Елена Малышева напомнила, что перед тем, как надеть перчатки, обязательно необходимо вымыть руки. А после — стараться не касаться лица, волос и открытых участков тела.