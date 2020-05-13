Беременным посоветовали добираться до роддома на такси или собственном авто

Москва, 13 мая. Председатель «Совета матерей», врач-педиатр Татьяна Буцкая рекомендует роженицам в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции добираться до роддома на собственном транспорте или на такси. Об этом говорится на сайте Роскачества.

Как уточнила специалист, поездка на машине скорой помощи может быть сопряжена с риском заражения коронавирусом. Она напомнила, что бригады скорой помощи сейчас перегружены. Из-за этого скорая может не приехать вовремя.

«Во-вторых, поездка может быть небезопасной, потому что неизвестно, кого машина перевозила непосредственно до вас», — объяснила она.

Как добавила эксперт, машина скорой помощи повезет вас не в тот роддом, с которым у беременной заключен контракт, а в ближайший, где есть свободные места.

«Добраться на такси, скорее всего, будет проще, но риски заражения по-прежнему остаются. Оптимальный вариант — добираться в роддом на собственном транспорте, тем более что пробок во время карантина быть не должно», — подчеркнула она.

Ранее врач и телеведущий Елена Малышева рассказала, что для того, чтобы перчатки действительно защищали от заражения инфекцией, их необходимо правильно носить. Как поясняется медик, перед тем, как надеть перчатки, человек обязательно должен вымыть руки.

Кроме того, будучи в перчатках все равно нельзя касаться руками лица, волос и открытых участков тела.

Отмечается, что после снятия перчатку необходимо держать грязной стороной внутрь. Далее необходимо аккуратно снять вторую перчатку и выбросить их в мусорную корзину. Подобное средство индивидуальной защиты можно использовать только один раз.