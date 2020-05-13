США поделились информацией о состоянии Путина после госпитализации Пескова

Вашингтон, 13 мая. Соединенные Штаты Америки поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. В социальной сети Twitter появились слова советника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, которые передает журналист Стив Холланд.

WH natsec adviser O'Brien tells reporters re positive test for Kremlin spokesman Peskov that President Trump spoke to Putin last week "and he seemed to be in good spirits and good health and we don't have any reason to suspect that it's otherwise," per pooler @Noahbierman — Steve Holland (@steveholland1) May 12, 2020

В сообщении говорится, что во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом на прошлой неделе российский лидер был здоров и находился в хорошем расположении духа. При этом американский политик подчеркнул, что с того момента у Вашингтона причин подозревать иное состояние российского президента не появилось.

По данным на 12 мая, в России за минувшие сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев коронавируса. Общее число случаев, зарегистрированных в России за весь период наблюдений, возросло до 232 243. При этом 43,1% новых носителей не имели клинических проявлений заболевания.

В конце апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что получил положительный результат анализа на COVID-19. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Мишустина. Он отметил, что глава кабмина проведет период самоизоляции в одном из медицинских учреждений, где будет находиться под наблюдением врачей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, почему Мишустин заразился коронавирусом. По ее словам, премьер отдавал всего себя работе и подвергал повышенному риску. Попова добавила, что глава кабмина постоянно находится на связи и продолжает работать удаленно.