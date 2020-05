США поделились информацией о состоянии Путина после госпитализации Пескова

Вашингтон, 13 мая. Соединенные Штаты Америки поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. В социальной сети Twitter появились слова советника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, которые передает журналист Стив Холланд.

WH natsec adviser O'Brien tells reporters re positive test for Kremlin spokesman Peskov that President Trump spoke to Putin last week "and he seemed to be in good spirits and good health and we don't have any reason to suspect that it's otherwise," per pooler @Noahbierman