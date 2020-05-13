Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

США поделились информацией о состоянии Путина после госпитализации Пескова

44
0 Оставить комментарий

США поделились информацией о состоянии Путина после госпитализации Пескова

Вашингтон, 13 мая. Соединенные Штаты Америки поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. В социальной сети Twitter появились слова советника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, которые передает журналист Стив Холланд.

В сообщении говорится, что во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом на прошлой неделе российский лидер был здоров и находился в хорошем расположении духа. При этом американский политик подчеркнул, что с того момента у Вашингтона причин подозревать иное состояние российского президента не появилось.

По данным на 12 мая, в России за минувшие сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев коронавируса. Общее число случаев, зарегистрированных в России за весь период наблюдений, возросло до 232 243. При этом 43,1% новых носителей не имели клинических проявлений заболевания. 

В конце апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что получил положительный результат анализа на COVID-19. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Мишустина. Он отметил, что глава кабмина проведет период самоизоляции в одном из медицинских учреждений, где будет находиться под наблюдением врачей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, почему Мишустин заразился коронавирусом. По ее словам, премьер отдавал всего себя работе и подвергал повышенному риску. Попова добавила, что глава кабмина постоянно находится на связи и продолжает работать удаленно.

Новости партнеров

Источник: Twitter
Новости партнеров