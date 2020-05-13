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События в Сирии 12 мая: патрулирование в Идлибе, нападение ИГ в Дейр-эз-Зоре и отравление турецкой гумпомощью

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События в Сирии 12 мая: патрулирование в Идлибе, нападение ИГ в Дейр-эз-Зоре и отравления турецкой гумпомощью

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 13 мая в Сирии и подводит итоги за сутки. В публикации использованы материалы Telegram-каналов «Вестник Дамаска» и WarJournal.

Большой Идлиб

Боевые действия

В сирийских соцсетях опубликовали фотографии погибших в результате боев за Танджару 10–11 мая сирийцев. Боевики изначально заявляли о почти 35 убитых сирийцах, но эти данные не подтверждаются.

Совместное патрулирование

Состоялось десятое совместное патрулирование по трассе М4 Латакия — Алеппо.

В Минобороны России факт обстрела колонны не подтвердили и не опровергли. В вечернем брифинге начальника Центра примирения враждующих сторон и контроля за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике было заявлено о том, что патрулирование прошло планово.

«Совместный патруль дошел до города Эриха провинции Идлиб. Протяженность маршрута составила около 15 километров. К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два автомобиля «Тайфун», два БТР-82А, два бронеавтомобиля «Тигр» и один бронеавтомобиль «БРЭМ-К». Движение российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России», – говорится в сообщении.

Терроризм

Аккаунты сторонников ХТШ распространяют видео протестов местных жителей деревни Аль-Фуа против группировки «Фейлак аш-Шам». Члены «Фейлак аш-Шам» выгнали из одного из домов женщину, а в ее доме решили развернуть штаб.

Ночью неизвестные выстрелили из РПГ-7 по штабу «Фейлак аш-Шам» в Аль-Фуа.

Заевфратье

Зона контроля правительственных сил

Жители деревень Дашдашия и Кахира, расположенных в сирийской провинции Хасака, заблокировали движение конвоя ВС США. Американцы были вынуждены развернуться. Местные жители кричали: «Уходите отсюда, клянусь Аллахом вы не пройдете на наши земли», «Убирайтесь, убирайтесь отсюда», «Кровью, душой, мы за тебя Башар».

Зона контроля «Сирийских демократических сил»

Боевики ИГ1 (ИГИЛ1, группировка, запрещенная на территории РФ) сжигают посевы на севере провинции Ракка в округе Айн Исса. Пожары приводят к детонации мин и фугасов.

На восточной окраине Ракки в населенном пункте Телль Зидан обнаружено массовое захоронение с более чем 50 телами.

Зона операции «Источник мира»

Ресурс Zaman al Wasl со ссылкой на местных активистов сообщает, что протурецкие боевики из фракции «Султан Мурад», входящей в состав «Сирийской национальной армии», грабят восточную окраину Рас эль-Айна в провинции Хасака.

Так, два дня назад отряд Хамидо аль-Джухайши начал вывозить сельскохозяйственную технику и демонтировать ирригационные сооружения в районе Абат.

В деревне Надас местных курдских жителей прогнали из домов и выгнали жить в чистое поле, заставляя заниматься сбором урожая.

«Сирийские демократические силы» объявили об аресте «агента Главной разведывательной организации Турции» Гойтара Мохсена Хуссейна. Его обвиняют в наведении турецких авиаударов по объектам СДС на севере Сирии.

Приморье

Легкое землетрясение магнитудой 2.2 произошло в 39 км к северо-западу от Латакии.

Северная Сирия

Курдские источники утверждают, что в Джараблус доставили тело 14-летнего Усамы аль-Мусы, который вместе с протурецкими наемниками-сирийцами отправился воевать в Ливию, где и был убит в бою.

Из деревни Ашкан Гарби в округе Джандерис (кантон Африн) был похищен местный житель Абдо Мухаммад Хамраш. Боевики из группировки «Лива Вакас» требуют выкуп в размере 3 тысяч долларов за его освобождение.

Центральная Сирия

В населенном пункте Эш-Шола к западу от города Дейр эз-Зор боевики ИГ захватили бензовоз. После того, как бензин был слит, бензовоз сожгли. За сутки подразделения Сирийской Арабской Армии отбили два нападения боевиков.

Оппозиционные источники сообщают о переброске из Ирака нескольких сотен иранских ополченцев-«фатимидов» (этнические афганцы) и «зейнабитов» (этнические пакистанцы) в деревню Аяш на западе провинции Дейр эз-Зор.

Боевики ИГ атаковали позиции сирийцев в предгорьях Джебель аль-Бишри. По заявлениям боевиков, правительственные войска потеряли до 30 человек убитыми и утратили контроль над деревней Абу Хаят к северу от населенного пункта Кабаджоб, расположенного на трассе Пальмира — Дейр эз-Зор.

После нанесения авиаударов по позициям боевиков подразделениям «Сил национальной обороны» удалось вернуть контроль над населенными пунктами Абу Хаят, Абу Эйса и Джахфан Фуркан.

Южная Сирия

В провинциях Сувейда и Деръа появилась банда, промышляющая кражей автомобилей.

На западе провинции Сувейда боевики перекрыли дорогу Ад-Дур — Аль-Мазраа. Местный житель Рабиа аш-Шаарани, которого пытались похитить, сумел сбежать, но его подстрелили. После того, как мужчина добрался до госпиталя и сообщил о налетчиках, в район были направлены правоохранительные органы.

Политика и гуманитарная обстановка

Власти Ливии передали сирийским властям пойманных в плен протурецких боевиков, воевавших на стороне Правительства национального согласия.

Гуманитарная помощь

ООН направила 45 грузовиков с гуманитарной помощью в Идлиб на северо-западе Сирии. Фуры с гуманитарным грузом проследовали на сирийскую территорию через КПП Джильвегезу в районе Рейханлы турецкой провинции Хатай. Гуманитарная помощь предназначена малоимущим семьям в городе Идлиб и его окрестностях.

В лагерях беженцев Аль-Мухтара, Ат-Таухид, Аз-Зейтун, Фарраджу Ллахи, расположенных в окрестностях городка Килли на севере провинции Идлиб массовые отравления. Во время приёма ифтара свыше 85 человек (в основном, дети) отравилось испорченной едой, поставленной в лагерь турецкой НКО Tuba. В состав продовольственных наборов входит айран, рис, горох и мясо.

Это не первый случай отравления: 11 мая в лагере возле деревни Ках на севере Идлиба из-за приема испорченной еды отравилось 75 беженцев.

Коронавирус

В рамках реализации решений правительственной группы по борьбе с коронавирусом спецрейс авиакомпании Syrian Airlines с 260 сирийскими гражданами прибыл из Шарджи (ОАЭ) в международный аэропорт Латакии.

Начальник Отдела программ в сфере общественного здоровья департамента здравоохранения Латакии Вафа Халлюм в заявлении журналистам подчеркнула, что медики провели первичный осмотр пассажиров, выдав им маски и перчатки, также был продезинфицирован их багаж. Все прибывшие на спецавтобусах отправлены в карантинные центры на 14 дней.

Ещё один самолёт авиакомпании Syrian Airlines, с 250 сирийцами на борту, прибыл из ОАЭ в Международный аэропорт Дамаска.

В сирийском правительстве объявили о возобновлении дорожного сообщения с Ираком для возвращения застрявших в соседней республике граждан.

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1 Организация запрещена на территории РФ.

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