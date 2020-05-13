Москва, 13 мая. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева пожаловалась на «несправедливость» из-за карантина, об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

Как уточнила девушка, до режима самоизоляции ей и многим другим хотелось посидеть дома или вырваться за город. Она напомнила, что многим людям хотелось неспешно провести время с родными, выпить бокальчик вина, сделать барбекю. Теперь Ивлеева задумалась над тем, когда настанет время, чтобы снова «крутиться как белка в колесе».

«Те, кто крутятся так и во время карантина, вот теперь мы вам уже немного завидуем, и вы наверно как раз обратного хотите: отдыха и мощнейшего расслабона. Ну что за несправедливость», — подчеркнула блогер.

Ранее Ивлеева рассказала, как пять лет назад переехала в Москву из Петербурга. Разбирая фотоальбомы на карантине Ивлеева нашла фотографии пятилетней давности. По словам интернет-знаменитости, на первых порах в столице ей пришлось нелегко. Она признается, что недавно поймала себя на мысли, что стала меньше мечтать и больше не ставит перед собой конкретных целей.

Напомним, что в прошлом году Настя Ивлеева получила ТЭФИ в номинации «Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма».

Она опубликовала старые фото в Instagram. В тот период у нее завязывались отношения с выпускником «Фабрики звезд» Арсением Бородиным.