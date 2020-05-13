Чехия хочет наладить диалог с Россией. События дня. ФАН-ТВ

Наемники дают показания в Венесуэле Участник морского нападения в Венесуэле на допросе рассказал о встрече лидера оппозиции Хуана Гуайдо с главой ЧВК Silvercorp Джорданом Гудро. Предположительно, их разговор состоялся в Вашингтоне в ходе визита Гуайдо к президенту США Дональду Трампу. Глава МВД Боливарианской республики сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. Среди задержанных двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.

Чехия хочет диалога с Россией Чешская сторона рассчитывает на консультации с Россией на уровне глав МИД на основе договора об отношениях между странами. Об этом заявил руководитель чешского дипведомства Томаш Петршичек. Министр признал немалые проблемы в отношениях между странами, но уклонился от ответов на вопросы по конкретным инцидентам последнего времени, а их было не мало. Например, несмотря на протесты общественности, муниципальные власти Праги снесли памятник маршалу Коневу. Ранее посольство России в Чехии сообщило в Facebook, что Москва готова начать консультации с республикой.

Господдержка отечественного автопрома Новые меры господдержки отечественного автопрома позволят в 2020 году произвести и продать более 220 тысяч автомобилей. Об этом сообщает Минпромторг. Ранее Владимир Путин поручил до 22 мая направить в общей сложности 15,5 млрд рублей на программы поддержки спроса на автомобили. Речь идет о дополнительных 7 млрд рублей на программы льготного автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», 6 млрд рублей на программы льготного лизинга «Русский тягач» и «Свое дело» и 2,5 млрд рублей на новую программу Минпромторга «Доступная аренда».