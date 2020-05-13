В азиатской части России ожидается аномально высокая температура

Москва, 13 мая. Аномально теплая погода ожидается в ближайшие три дня на азиатской территории России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на азиатской части страны в ближайшие дни будет «супервысокая температура».

«Например, в Омской области прогнозируется +31…+36 °С. Это примерно на 12—13 °С выше нормы», — объяснил он.

Как пишет ТАСС, синоптики также прогнозируют тепло в Свердловской, Челябинской, Курганской областях. В этих регионах будет +21…+27 °С, а в Тюменской области — +27…+32 °С.

Выше нормы температура будет в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае, Хакасии и Туве.

Напомним, грядущее лето должно быть теплым, но будет сопровождаться периодами похолодания, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, летом погода будет меняться.

В июне среднемесячная температура будет выше нормы в восточной части юга России и Северного Кавказа. Такая же погода ожидается на севере Урала, Сибири и в Туве. При этом в европейской части России, включая Москву, температура воздуха будет соответствовать климатической норме. Как объяснил специалист, июль в европейской части России так же ожидается в пределах климатической нормы, выше нормы средняя температура может быть в Хабаровском крае и на Камчатке.

В августе температура на большей части европейской части страны будет выше, чем в 2019 году. Как объяснил эксперт, превышение климатической нормы в августе также прогнозируется в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах. Теплее обычного может быть также на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов, на севере Якутии, Магаданской области и Чукотки.