Сенатор Пушков объяснил, как будет выглядеть пост-коронавирусный мир

Москва, 13 мая. После пандемии коронавирусной инфекции национальные государства укрепят свою роль. Глобализм, в свою очередь, ограничится потребностями общества, а лидерство на мировой арене будет передано России, Китаю и США. К такому мнению пришел сенатор Совфеда, журналист Алексей Пушков.

По мнению Пушкова, США не смогут вновь возглавить глобальный мир после пандемии. Моральное право Штатов на лидерство не признают ни Россия, ни Иран, ни Индия, ни Турция, ни многие другие страны мира.При этом, концепция «многополярного мира» приобретает все более число сторонников, а в его рамках выделяются три страны.

«Отметим, что в этом неравнобедренном треугольнике две вершины — Россия и Китай — намного ближе друг к другу, чем к третьей в лице США. И это будет частично уравновешивать все еще сохраняющуюся превосходящую мощь США на ряде направлений. Например, информационном или военно-технологическом», — поясняет Пушков в своей статье для «Российской газеты».

При этом он отмечает, что глобальный мир не исчезнет, но станет во многом другим и жить люди будут в нем иначе.

Напомним, ранее эксперт сравнил экономические потери России и Запада из-за мирового кризиса. Падение российского ВВП в 2020 году из-за обвала цен на нефть не является радикальным. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал экономист Василий Колташов, комментируя отрицательный прогноз Еврокомиссии по динамике макроэкономического показателя на 2020 год в России.