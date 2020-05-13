После выписки из больницы Буланова вновь пожаловалась на здоровье

Москва, 13 мая. Певица Татьяна Буланова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Ранее артистка была госпитализирована в петербургскую клинику с подозрением на инсульт.

После всех осмотров и курса восстановительного лечения, Буланову выписали домой. По словам певицы, в настоящее время абсолютно никаких последствий заболевания у нее не осталось. Однако на днях певице пришлось по техническим причинам отменить одно из своих онлайн-выступлений. Как позже пояснила Буланова, причиной стала простуда, из-за которой пришлось перенести концерт на 24 мая. При этом звезда уверена, что это не COVID-19.

«Надеюсь, все хорошо, это не оно, и я скоро буду полностью здорова. Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость — сделаю это», — цитирует Буланову StarHit.

Ранее эстрадная певица Татьяна Буланова впервые вышла на связь с поклонниками после выписки из больницы, куда ее доставили с подозрением на инсульт. Певица провела прямой эфир в Instagram, показав поклонникам, как выглядит после лечения. Однако болезнь не прошла бесследно и проявилась во внешней слабости.

Буланову госпитализировали в одну из больниц Петербурга 11 апреля после того, как она пришла туда, чтобы сделать магнитно-резонансную томографию. У певицы было зафиксировано предынсультное состояние, поэтому медики приняли решение поместить Буланову в реанимацию.