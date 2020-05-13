Доктор Шаповаленко рассказала о тревоге из-за распространения COVID-19

Москва, 13 мая. Главный врач клинической больницы №1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко заявила, что медики в настоящее время с тревогой ожидают того, как эпидемиологическая ситуация в России будет развиваться после майских праздников.

«Мы, конечно, с тревогой ожидаем, что будет через неделю после окончания майских праздников — в любом случае все врачи это ожидают с тревогой», — сказала Шаповаленко в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, некоторые люди в России по-прежнему не понимают всю опасность коронавируса, несмотря более чем на месяц пандемии. Она отмечает, что это действительно тяжелая, опасная и контагиозная инфекция с тяжелыми последствиями, которые могут быть смертельными, если вовремя не принимать меры и не обращать на это внимание.

Напомним, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что эпидемиологические данные по распространению коронавируса в стране дают надежду на стабилизацию ситуации. По ее словам, шесть дней подряд число заболевших новым типом коронавирусной инфекции снижалось. При этом отмечается, что скорость дальнейшего распространения заболевания будет зависеть от поведения людей.