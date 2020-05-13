Малышева рассказала, как правильно носить медицинские перчатки

Москва, 13 мая. Для того, чтобы перчатки действительно защищали от заражения инфекцией, их необходимо правильно носить. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказала врач и телеведущий Елена Малышева.

Как поясняется медик, перед тем, как надеть перчатки, человек обязательно должен вымыть руки. Кроме того, будучи в перчатках все равно нельзя касаться руками лица, волос и открытых участков тела.

«Снимайте перчатки осторожно — так, чтобы не касаться кожи внешней стороной печаток. Оттяните перчатку на запястье большим пальцем другой руки. Снимайте перчатку, выворачивая ее грязной стороной внутрь», — советует врач.

Отмечается, что после снятия перчатку необходимо держать грязной стороной внутрь. Далее необходимо аккуратно снять вторую перчатку и выбросить их в мусорную корзину. Подобное средство индивидуальной защиты можно использовать только один раз.

Напомним, ранее врачи из Германии и Австралии поставили под сомнение эффективность одноразовых перчаток для защиты от коронавируса. Специалисты предложили альтернативный вариант. Немецкий врач-терапевт Марк Ханефельд считает, что регулярное мытье рук с мылом более эффективно для защиты от коронавируса.