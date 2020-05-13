Австрийские ученые создали прототип первого квантового радара

Москва, 13 мая. Физики из Института науки и технологий Австрии представили прототип квантового радара. Его особенностью является то, что он способен работать при сильных помехах и фиксировать самые маленькие объекты.

Как поясняют ученые, данное изобретение совершеннее привычных радаров, поскольку способно работать в тяжелых условиях и использовать частицы света, которые «запутанны» на квантовом уровне. По словам автора физика Шабира Барзание, данные радары уже сейчас превосходят классические установки такого рода.

Год назад Барзание вместе с коллегами смогли доказать, что границы квантового мира гораздо шире, чем ранее считали ученые. Физики создали механическое устройство, которое состоит из набора зеркал из кремния, соединенных с источником механических колебаний. С помощью него ученым удалось выработать запутанные пучки микроволнового излучения. В результате это заставило их задуматься о создании квантового радара.

Он работает по простому принципу. Устройство вырабатывает два пучка фотонов, запутанных между собой. Один из них направляется в сторону объекта, а второй хранится внутри самой установки. В том случае, если первый сталкивается с каким-либо объектом, характер связей его фотонов с аналогичными частицами света внутри радара меняется. Это позволяет определить расстояние до объекта и получить другую информацию, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день подобные радары способны работать на фиксированном расстоянии и лишь в лабораторных условиях. Однако ученые считают, что вскоре им удастся создать более практичный образец.

Напомним, ранее ученые нашли доказательства огромного взрыва, который произошел на Луне миллионы лет назад. Причиной тому стало падение гигантского астероида, который расплавил кору спутника.