Вице-спикер Госдумы Толстой заявил о парадоксе в отношении россиян к мнению Европы

Москва, 13 мая. Россиянам необходимо перестать обсуждать то, что говорят об РФ на Западе, и «заняться собой». К такому мнению пришел вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя информацию американской газеты Financial Times о статистике смерти от коронавируса в России.

Ранее зарубежные журналисты со ссылкой на собственный источник сообщили, что якобы в Москве и Санкт-Петербурге в апреле умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет. Комментируя это, Толстой заявил об определенном парадоксе, который складывается в отношении россиян к мнению Запада.

По мнению вице-спикера, у жителей страны с 90-х годов сложился «карго-культ» по отношению к тому, что скажет Европа. Как поясняет Толстой, там Россия не понятна, из-за этого на Западе могут про Россию писать все, что угодно.

«Парадокс в чем? Они нас считают просто за каких-то леших, можно писать все, что хочешь, а мы со звериной серьезностью все это обсуждаем и так далее. Нам надо собой заниматься, что мы на Financial Times-то все смотрим?» — сказал Толстой в эфире телеканал «Россия-1».

Напомним, ранее заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой заявил, что Россия должна жестко ответить на акты политической цензуры со стороны американских интернет-корпораций.