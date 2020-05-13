Перекрытия обрушились в жилом доме на востоке Москвы

Москва, 13 мая. В жилом доме на шоссе Энтузиастов в Москве произошло обрушение одного из перекрытий. В данный момент на месте происшествия работают более 30 пожарно-спасательных расчетов, идет эвакуация жителей.

В настоящее время известно, что рухнула конструкция между чердаком и пятым этажом в доме №22/18. Часть жильцов данного подъезда оказалась заблокирована. Лестничные марши сильно засыпаны обломками конструкций, идет эвакуация людей с помощью автолестниц, сообщает ТАСС.

О пострадавших и причинах обрушения информации нет. Подробности произошедшего выясняются.