Жириновский объяснил свое предложение сократить число депутатов в России

Москва, 13 мая. Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский в Twitter-аккаунте объяснил свое предложение сократить в два раза количество депутатов по стране. Данные меры, по мнению политика, необходимо предпринять для создания социальной дистанции в парламентах.

Ранее Жириновский уже обратился с соответствующие инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину аргументировав ее тем, что расстояние между депутатами в зале долно быть не менее двух метров.

«Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах. Выборы стоит проводить раз в 2–3 года: кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках», — написал Жириновский.

Напомним, накануне лидер ЛДПР выступил в своем Telegram-канале с инициативой отменить ЕГЭ в 2020 году из-за коронавируса. При этом Жириновский отметил, что в этом году можно провести экзамены в тех вузах, где не хватает мест на всех абитуриентов. Кроме того, лидер ЛДПР предложил проверять знания в каждом вузе только по одному профильному предмету.

Также Жириновский объяснил успех России в борьбе с коронавирусом. По мнению политика, ключом в борьбе с эпидемией COVID-19 являются беспрецедентные ограничительные меры в направлении социальной изоляции, пишет Deita.ru.