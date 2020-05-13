Жигунов расстался с супругой ради «клона» Заворотнюк

Москва, 13 мая. Российский актер Сергей Жигунов вновь бросил жену Веру Новикову ради журналистки Виктории Ворожбит. Новую возлюбленную Жигунова называют «копией» Анастасии Заворотнюк.

На данный момент звездная пара отдыхает в Архангельской области, где наслаждается природой и пейзажами. Ворожбит и Жигунов пока не комментируют свои отношения. Известно, что актер познакомился с журналисткой во время своего путешествия на Сахалин.

Когда в Сети фанаты актера узнали о его новом романе, пришли к выводу, что возлюбленная Жигунова очень похожа на актрису Анастасию Заворотнюк, которую с Жигуновым также связывают теплые отношения. Некоторые даже называли женщин «близняшками», сообщает SM News.

Напомним, ранее стало известно, что Жигунов значится в базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) из-за долга в 15 млн рублей. Адвокат Александр Никитин объяснил, как старый долг может обернуться для актера банкротством. Первый вариант предполагает реструктуризацию долгов. Жигунов в 2016 году уже использовал эту процедуру, тогда он заключил мировое соглашение с заемщиком. Однако есть и второй вариант — менее желательный. Процедура предполагает реализацию имущества.